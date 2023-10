Kalb durch Schusswaffe verletzt: Polizei fahndet in Imst nach Tierquäler

Imst – Wie die Polizei am Montag berichtete, wird in Imst nach einem derzeit unbekannten Tierquäler oder einer Tierquälerin gefahndet. Bereits in der Zeit zwischen dem 21. und 24. September wurde ein zweijähriges Kalb von der Kugel einer Schusswaffe getroffen und dabei verletzt. Der Vorfall fand im Gebiet Teilwiesen statt.