Es muss nicht immer Blasmusik sein: 40 Jugendliche spielen in Osttirol "Saite an Saite"

Aus den drei Landesmusikschulen im Bezirk Lienz fanden sich SchülerInnen zum Orchester "Saite an Saite" zusammen. Debütkonzert ist am 21. Oktober.

Lienz, Matrei i. O., Sillian - Blechbläser haben es in Tirol leicht. Durch die Musikkapellen, die es in fast jeder Gemeinde gibt, sind sie immer gefragt. "Wir wollen auch den Streichern mehr Möglichkeiten geben", sagt Christian Schönegger, Leiter der Landesmusikschule Sillian. Aus diesem Grund schlossen sich die Schulen in Sillian, Matrei und Lienz zusammen und gaben ihren SchülerInnen zwischen 13 und 19 Jahren die Gelegenheit, bei einem Streichorchester mitzumachen.

Das Interesse war groß. Heute ist das Orchester "Saite an Saite" bereit für das erste Konzert, das am Samstag, den 21. Oktober, um 19 Uhr im Kultursaal Sillian stattfindet. An Geige, Bratsche, Cello und Kontrabass erklingen klassische Melodien ebenso wie moderne Filmmusik. Am Dirigentenpult steht Bahram Pietsch, Violinist und Leiter der Landesmusikschule Kufstein.