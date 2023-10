Von Russland in die Ukraine: Vier Kinder dürfen wieder zurück in ihre Heimat

Vier ukrainische Kinder dürfen nach einer erfolgreichen Vermittlung Katars wieder von Russland in ihre Heimat zurückkehren. Ukrainische und russische Beamte zeigten sich kooperativ.

Doha – Das Emirat Katar hat nach eigenen Angaben durch Vermittlung eine Abmachung zur Rückkehr von vier ukrainischen Kindern aus Russland in ihre Heimat erzielt. Die katarische Staatsministerin für internationale Zusammenarbeit, Lolwah Al Chater, teilte am Montag mit, die Abmachung zur Rückkehr der Kinder könne nur ein erster Schritt sein. Aber das Verhalten beider Seiten während der Vermittlungsmission sei ermutigend gewesen.

Nach Angaben eines mit dem Vorgang vertrauten Diplomaten blieben die Kinder im Alter zwischen zwei und 17 Jahren in der katarischen Botschaft in Moskau, während Doha zwischen den Behörden vermittelte. „Sowohl ukrainische als auch russische Beamte haben sich kooperativ gezeigt, um die Sicherheit der Kinder und ihre Ausreise in die Ukraine zu gewährleisten“, sagte der Diplomat.