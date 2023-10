Schwerer Unfall mit Kampfpanzer in Niederösterreich

Allentsteig – Bei einem schweren Panzerunfall in Niederösterreich ist ersten Informationen zufolge ein Soldat tödlich und ein weiterer schwer verletzt worden. Zu dem Unglück soll es am Montagnachmittag gegen 17 Uhr auf dem Truppenübungsplatz in Allentsteig im Bezirk Zwettl gekommen sein.