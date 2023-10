Bewaffneter erschoss zwei Menschen und fuhr auf Roller davon

Brüssel – Bei einem Angriff in der Brüsseler Innenstadt sind am Montagabend ersten Informationen zufolge zwei Personen erschossen worden. Ein bewaffneter Mann soll im Norden der Stadt von einem Roller abgestiegen sein und auf der Straße Schüsse abgegeben haben. Als mehrere Menschen in einen Hauseingang flohen, soll er sie verfolgt und auf sie geschossen haben. Anschließend schoss er noch auf zwei Personen in einem Auto und fuhr dann mit einem Motorroller davon.