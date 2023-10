Israel: Vier Angreifer an libanesischer Grenze getötet

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben am Dienstag eine Terrorzelle daran gehindert, vom Libanon aus auf israelisches Gebiet vorzudringen. "Vier Terroristen wurden getötet", teilte das Militär mit. Sie hätten versucht, einen Sprengsatz zu legen und die Sicherheitsanlage zu überqueren. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat die libanesische Hisbollah-Miliz und den Iran am Montagabend vor Angriffen auf Israel gewarnt.

Die Armee attackiere gegenwärtig Posten der Schiiten-Miliz, hatte zuvor am Dienstag das israelische Militär auf Telegram mitgeteilt. Aus libanesischen Sicherheitskreisen hieß es am Dienstag, in der Nacht seien mehr als 100 Mörsergranaten von Israel auf libanesisches Gebiet abgefeuert worden. Diese seien allerdings vor allem in Außenbereichen libanesischer Ortschaften gelandet. Es gab zunächst keine Berichte zu Verletzten.

Bei einem Luftangriff im Gazastreifen tötete die Armee indes den Chef des Schura-Rats der islamistischen Hamas. Osama Mazini sei für die Gefangenen der Hamas verantwortlich gewesen und habe terroristische Aktivitäten gegen Israel geleitet, betonte die Armee. Der Schura-Rat wählt das Politbüro der Hamas, das wiederum die oberste Entscheidungsinstanz der im Gazastreifen herrschenden Organisation ist. Am Vortag hatte das israelische Militär bereits den regionalen Chef des Hamas-Geheimdienstes getötet. Die Armee veröffentlichte auf Telegram auch ein Video des Angriffs.

Seit den verheerenden Terrorattacken der palästinensischen Terrororganisation Hamas auf Israel und den Gegenschlägen der israelischen Armee auf den Gazastreifen kam es in den vergangenen Tagen regelmäßig zu Zwischenfällen an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon, die Sorgen vor einer weiteren Eskalation schüren. "Stellt uns im Norden nicht auf die Probe", sagte Netanyahu am Montag im Parlament am Anfang der Wintersitzungsperiode. "Wiederholt nicht euren früheren Fehler, weil der Preis diesmal viel schlimmer sein wird." US-Präsident Joe Biden habe ihnen auf Englisch gesagt: "Don"t do it" (Tut es nicht). Ich sagte Euch auf Hebräisch: Seid vorsichtig."

Terroristen hatten am 7. Oktober im Auftrag der Hamas ein Massaker unter israelischen Zivilistinnen und Zivilisten in Grenzorten und auf einem Musikfestival angerichtet. Es war die Attacke mit den meisten Opfern in der israelischen Geschichte. Mehr als 1.400 Menschen kamen dabei und in den folgenden Tagen ums Leben. Militante Palästinenser verschleppten an dem Tag zudem mehr als 200 Menschen. Bei heftigen Gegenangriffen der israelischen Armee im Gazastreifen wurden seitdem nach laut Gesundheitsministerium in Gaza mehr als 2.800 Menschen getötet und mehr als 10.000 verletzt.