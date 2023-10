Putin landet zu Seidenstraßen-Gipfel in Peking

Russlands Präsident Wladimir Putin ist zum Seidenstraßen-Gipfel in Peking gelandet. Der Kremlchef sei am Dienstag am Hauptstadtflughafen angekommen, berichtete das chinesische Staatsfernsehen. Putin wird im Rahmen des internationalen Gipfels zum chinesischen Investitions- und Infrastrukturprojekt "Neue Seidenstraße" am Mittwoch auch Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping treffen.