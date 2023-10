Melachbühne Sellrain zeigt „Sellrainer Wäscherinnenspiel vom Bauernfang“

Sellrain – Am Freitag, den 3. November 2023, erlebt der 2021 eröffnete Mehrzwecksaal in Sellrain eine Aufsehen erregende Uraufführung: Die Melachbühne Sellrain zeigt das „Sellrainer Wäscherinnenspiel vom Bauernfang“.

Frei nach Karl Schönherr und angelehnt an dessen „Allerhand Kreuzköpf‘“-Geschichten über knorrige Tiroler Figuren, hat Schönwiese eine bissige Satire voll gesellschaftlicher Seitenhiebe geschaffen. Eine der zentralen Grundlagen für das Stück – umgesetzt unter der Regie von Andreas und Christine Haider – bildet die Geschichte der Sellrainer Wäscherinnen, die vom ausgehenden 18. bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts die Wäsche für viele Privathaushalte und Betriebe aus Innsbruck oder Hall wuschen. Sellrainer Bäuerinnen betrieben also gleichsam die „Waschküche“ der Städter. Das Wasser der Melach galt als ungewöhnlich weich – und die Wäsche wurde durch selbst hergestellte Aschenlauge besonders rein und weiß.