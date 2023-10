Frankfurter Buchmesse startet zum 75. Mal: Ein Geburtstag mit etlichen Fragezeichen

Was beschäftigt die Branche? Heute wird die Frankfurter Buchmesse eröffnet. Schon gestern wurde der Deutsche Buchpreis vergeben.

Und ganz nebenbei wird heuer Geburtstag gefeiert: Seit 75 Jahren treffen sich im Herbst AutorInnen, VerlegerInnen und LeserInnen in Frankfurt. Für Boos ist das Event bis heute eine wichtige Möglichkeit, um Zukunftsfragen zu besprechen. Bei den besonders in der Branche umstrittenen Themen steht KI ganz oben. Stereotype Liebesromane können Maschinen genauso gut schreiben wie ein Mensch, sagt Boos in einem Vorabgespräch mit der Presse. Problematischer finde er dahingehend mögliche Folgen für ÜbersetzerInnen. Ungeklärt sei ebenso die „Grauzone“ im Urheberrecht.