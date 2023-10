Halbe Million Menschen in Israel vertrieben, Dutzende Tote bei neuen Angriffen auf Gaza

Nach Angaben des israelischen Militärs sind mehrere hunderttausend Palästinenserinnen und Palästinenser im Gazastreifen noch nicht den Evakuierungsaufrufen gefolgt. Bis zum Anbruch der Nacht auf Dienstag hätten sich schätzungsweise etwas mehr als 600.000 Menschen in den Süden des abgeriegelten Küstenstreifens begeben, sagte Armeesprecher Jonathan Conricus am Dienstag. "Es gibt immer noch ein paar Hunderttausend, die gehen sollten", fügte er hinzu. In Vorbereitung einer möglichen Bodenoffensive gegen die islamistischen Hamas-Angreifer hat Israel die Bevölkerung im nördlichen Gazastreifen wiederholt aufgefordert, das Gebiet Richtung Süden zu verlassen.

Innerhalb Israels sind seit dem Großangriff der Hamas am 7. Oktober indes fast 500.000 Menschen evakuiert worden. "Wir haben den gesamten Süden Israels evakuiert, alle Ortschaften in der Nähe des Gazastreifens, aufgrund der Anweisungen der Regierung (...)", sagte der Armeesprecher Jonathan Conricus bei einer Pressekonferenz am Dienstag. "Das gleiche haben wir im Norden getan, wo 20 Ortschaften in der Nähe der Grenze evakuiert wurden", fügte er hinzu.

Unterdessen kamen erste aus Israel evakuierte US-Bürgerinnen und US-Bürger in der Früh mit einem Kreuzfahrtschiff in Zypern an. Etwa 159 Personen befanden sich an Bord der "Rhapsody of the Seas", die von Haifa kommend in den Hafen von Limassol einlief. Ein zypriotischer Regierungsvertreter kündigte im Fernsehen an, dass in den nächsten zwölf Stunden weitere von den USA organisierte Evakuierungsschiffe erwartet würden. Zypern ist seit der Eskalation im Nahost-Konflikt nach dem Überfall der radikal-islamischen Hamas auf Israel zum Drehkreuz für Evakuierungen aus Israel geworden. (APA/AFP/Reuters)