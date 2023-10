Mit der Explora I von Panama City nach Los Angeles

Von Mittelamerika zu den bekanntesten Filmstudios in L.A.: Panama City – Quepos – San Juan del Sur – Puerto Quetzal – Puerto Vallarta – Cabo San Lucas – San Diego – Los Angeles

Heute möchte ich Ihnen eine besondere Reise mit einem besonderen Schiff vorstellen: Startpunkt der Kreuzfahrt entlang der Pazifikküste wird Panama City sein und viele unterschiedliche Orte warten darauf von Ihnen erkundet zu werden.

Zu Beginn bleiben Sie noch eine Nacht in Panama City und werden die einzige Hauptstadt der Welt mit tropischem Regenwald im Stadtgebiet erkunden.

In Costa Rica besuchen Sie Quepos, einen Ort, an dem Schmetterlinge blau sind, Faultiere sich langsam bewegen und Affen in den Bäumen des Nationalparks Manuel Antonio hängen (dieser zählt zu den zwölf schönsten weltweit).

Nach dem ruhigen Küstenort in San Juan del Sur in Nicaragua, erreichen Sie Puerto Quetzal in Guatemala und reisen zur einst prächtigen „La Democracia“, wo Statuen, die noch vor Maya Zeit entstanden und als „fette Götter“ bekannt sind, die Landschaft zieren.

Der nächste Stopp ist schon in Mexico, wo die Explora I Anker in Puerto Vallarta an der azurblauen Banderas Bay legt, aber auch in Cabo San Lucas auf der Baja California– dem Finis Terre des amerikanischen Kontinents.

Nach einem Tag in San Diego – bereits in den USA – erreichen Sie schlussendlich Los Angeles, wo Kultur auf Küste trifft.

Von Ort zu Ort – oder Kultur zu Kultur, bringt Sie die luxuriöse Explora I, die mit den 9 Decks und mehr als 2500 m2 Außenfläche reichlich Platz für Unterhaltungsmöglichkeiten, aber auch der Privatsphäre bietet. Das Schiff besticht mit einem exquisiten Design, das von einem weltweit führenden Luxushoteldesigner geprägt wurde, zudem setzt die Reederei bei der Explora I auf Nachhaltigkeit.

Betreut werden Sie auf dieser Reise von einem erfahrenen TT-Reiseleiter oder TT-Arzt der Tiroler Tageszeitung, die detaillierten Leistungen sind in den Leistungen angeführt!

Jede unserer TT-Leserreisen und Kreuzfahrten wird selbstverständlich unter Berücksichtigung der zum Reisezeitraum in dem jeweiligen Reiseland geltenden Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen durchgeführt!

Ich lade Sie ein, auf dieser Reise vieles zu erleben, wovon man gerne träumt: abgelegene Küsten und romantische Strände, schicke Städte und spannende UNESCO-Welterbestätten.

Herzlichst, Ihre

Katrin Troppmair

Haben Sie Fragen und Anregungen zu den TT-Leserreisen? Sie erreichen mich unter Tel. 050 884 25490 und per E-Mail an katrin.troppmair@tui.at

Leistungen • Bequemer Four Seasons Taxitransfer Tirol – Flughafen München – retour (nur in Nordtirol möglich, Adressen abseits des Inntals gegen Aufpreis) • Flug München – Panama City mit Air Europe/ Los Angeles – München mit Lufthansa in der Economy class inkl. aller Flughafensteuern • Eine Übernachtung in Panama City Basis Übernachtung/Frühstück • Transfers wie im Reiseprogramm angeführt • Stadtrundfahrt mit deutschsprachiger Reiseleitung • Luxuskreuzfahrt in der gebuchten Suitenkategorie, alle Suiten mit Meerblick und privater Terrasse • 24-Stunden-Suitenservice inklusive In-Suite Dining • 24-Stunden Concierge-Service • Eine Flasche Champagner und eine Flasche einer Spirituose nach Wahl zur Begrüßung • Hauptmahlzeiten, Snacks, Zwischenmahlzeiten, Spätaufsteherfrühstück, Kaffee und Teespezialitäten sowie Patisserie und Mitternachtssnacks • Jederzeit unbegrenzte Auswahl an Getränken, edle Weine und erstklassige Spirituosen, Kaffeespezialitäten, Tees und Erfrischungsgetränken, einschließlich der Minibar in der Suite • Unbegrenztes Highspeed-Wi-Fi auf dem gesamten Schiff • Sämtliche Trinkgelder an Bord • Teilnahme an Bordveranstaltungen und Nutzung der gesamten Schiffseinrichtung • Unbegrenzter Zugang zum Wellnessbereich • Wellness- und Fitnessprogramme an Bord und in den Destinationen (es gelten einige Ausnahmen und Bedingungen) • Transfer von Hafen in die Stadt und v. v. (wo verfügbar) • Zweimal täglicher Housekeeping-Service, einschließlich abendlicher Turndown-Service und Schuhputz-Service • umfangreiche Kissenauswahl sowie Bademäntel und Slipper in der Suite • Infotainment-System mit Smart-TV und Netflix • Video on Demand (VoD): Filme und Serien auf Abruf in der Suite • Waschsalon zur Selbstbedienung (Deck 9 & 10 mitschiffs) • Deutschsprachige Bordinformation • Alle Hafensteuern und Sicherheitsgebühren • Kleiner Reiseführer (einer pro Kabine) • bewährte Reiseleitung und Betreuung durch einen RL oder einen Arzt der Tiroler Tageszeitung • Kundengeldsicherung • Komplettschutzversicherung der Europäischen Reiseversicherung inkl. Stornoschutz (nähere Infos auf der Rückseite und unter www.europaeische.at)

PAUSCHALPREISE PRO PERSON

Ocean Terrace Suite 35m2, Deck 7 und 8 - € 10.480,-

Ocean Terrace Suite 35m2, Deck 8 und 9 - € 10.870,-

Ocean Terrace Suite 35m2, Deck 9 und 10 - € 11.280,-

Ocean Grand Terrace Suite 35m2, Deck 6 und 7 - € 11.710,-

Premiere Penthouse 43-68m2, Deck 6,7,8 und 9 - € 14.950,-