400 Teilnehmer bei Pro-Palästina-Demo in Innsbruck, drei Anzeigen

Innsbruck – Immer wieder war am Dienstagabend der Ruf „Freiheit für Palästina“ in der Innsbrucker Innenstadt zu hören. Mehr als 100 pro-palästinensische Aktivisten fanden sich ab 18 Uhr vor der Annasäule für eine angemeldete Kundgebung ein, um von Israel ein Ende der Gewalt in Gaza zu fordern.