Unternehmer Sepp Schellhorn will wieder für die NEOS kandidieren

Der umtriebige Unternehmer Sepp Schellhorn kann die Finger von der Politik nicht lassen und will wieder für die NEOS kandidieren. Er bewerbe sich im Vorwahlprozess, bestätigte Schellhorn am Dienstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger. Derzeit will die Partei bei einer Tour, Unternehmern ein offenes Ohr für ihre Probleme bieten.