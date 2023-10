Können Gliedmaßen nachwachsen lassen: Axolotln als Vorbilder für Humanmedizin

Wie die Eidgenössische Technische Hochschule in Lausanne (EPFL) mitteilte, würden die Ergebnisse Einblicke in ein potenzielles Nachwachsen von Gliedmaßen bei Säugetieren bieten. Bei Wirbeltieren spielt der sogenannte „apikale ektodermale Kamm“ (AER) eine wichtige Rolle. Der apikale ektodermale Kamm ist eine dünne Zellschicht an der Gliedmaßenknospe des Embryos während seiner frühen Entwicklung. Er kontrolliert das Wachstum, indem er Signale an die darunter liegenden Gewebe sendet.