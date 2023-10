Straßenbahn fuhr los, bevor er sich hingesetzt hatte: 73-Jähriger in Innsbruck schwer verletzt

Innsbruck – Am Dienstag stieg ein 73-jähriger Österreicher zu Mittag in Innsbruck bei der Technikerstraße in eine Straßenbahn ein. Während er im Begriff war, sich hinzusetzen, fuhr der Lenker der Straßenbahn los. Da er sich wohl nicht mehr rechtzeitig festhalten konnte, fiel der Mann rückwärts auf den Boden. Der 73-Jährige zog sich schere Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert. (TT.com)