22-Jährige bei Unfall in Brixlegg verletzt, Deutscher und Österreicher kollidierten in Kössen

Am Dienstag kam es gleich zu mehreren Verkehrsunfällen mit verletzten Personen – einer davon ereignete sich in Brixlegg, der andere in Kössen.

Brixlegg, Kössen – Am Dienstag war ein 47-jähriger Rumäne gegen Mittag mit seinem Pkw auf der B 171 in Brixlegg in Richtung Westen unterwegs. Zur selben Zeit lenkte eine 18-jährige Österreicherin ihren Pkw auf der Gemeindestraße „Weng“ in Richtung Süden. Trotz des herannahenden Pkws bog die 18-Jährige ab und kollidierte mit dem Fahrzeug des 47-Jährigen. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt, die 18-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das BKH Kufstein gebracht.

Ebenfalls verletzt wurden zwei Verkehrsteilnehmer bei einem Unfall in Kössen, der sich am Dienstag gegen 17:26 Uhr ereignete. Ein 64-jähriger Deutscher lenkte seinen Pkw in Kössen auf der B 172 in Richtung Walchsee, als ihm ein 32-jähriger Österreicher entgegenkam. Aus bisher unbekannter Ursache geriet der 64-Jährige auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Pkw des 32-Jährigen sowie mit dem dahinter fahrenden Pkw eines 39-Jährigen.

Der 64-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Traunstein geflogen. Der 32-jährige Österreicher erlitt Verletzungen im Brustbereich und wurde von der Rettung in das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol gebracht. Alle drei Pkws wurden schwer beschädigt. (TT.com)