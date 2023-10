Deutschland und Mexiko trennen sich in den USA 2:2

Deutschland hat zum Abschluss der USA-Reise den angestrebten zweiten Sieg verpasst. Nach dem 3:1 gegen die USA musste sich der neue deutsche Bundestrainer Julian Nagelsmann in seinem zweiten Länderspiel am Mittwoch in Philadelphia mit einem 2:2 (1:1) gegen Mexiko begnügen. Vor 62.284 Zuschauern im Lincoln Financial Field erzielten Abwehrspieler Antonio Rüdiger (25. Minute) und der eingewechselte Torjäger Niclas Füllkrug (51.) die Treffer für die deutsche Nationalmannschaft.