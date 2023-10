Biden: Israel bekommt, was es zur Verteidigung braucht

Inmitten einer schweren Krise im Nahen Osten ist US-Präsident Joe Biden zu einem Kurzbesuch in Israel eingetroffen. Biden landete am Mittwochvormittag mit seiner Regierungsmaschine in Tel Aviv, wo ihn Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu empfing. Die USA würden dafür sorgen, dass Israel das habe, was es brauche, um sich zu verteidigen, betonte Biden. Netanyahu dankte Biden für seine "eindeutige Unterstützung".

Der US-Präsident sagte, er sei "traurig und empört" über die Explosion in einem Spital im Gazastreifen. Nach dem, was er gesehen habe, sei diese "vom anderen Team" verursacht worden. In Folge der Explosion wurden mutmaßlich hunderte Menschen getötet und verletzt. Der Vorfall, der sich am Dienstag kurz vor Bidens Abreise aus Washington ereignete, verschärft die Spannungen in der Region dramatisch und befeuert Sorgen vor einer Ausweitung des Konflikts. Die von der islamistischen Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde machte die israelische Armee dafür verantwortlich. Israels Armee sprach hingegen von einer fehlgeleiteten Rakete der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Jihad, die für das Unglück verantwortlich sei. Unabhängig waren die Informationen nicht zu überprüfen.

Netanyahu forderte die westliche Welt dazu auf, gemeinsam die Hamas zu besiegen. Das Massaker in Israel am 7. Oktober beweise, dass die Organisation das "reine Böse" verkörpere, sagte Netanyahu am Mittwoch bei seinem Treffen mit Biden. "Die zivilisierte Welt muss sich zusammentun, um die Hamas zu besiegen." Er verglich die Hamas, die auch von EU und USA als Terrororganisation eingestuft wird, erneut mit den Nazis und dem Terrornetzwerk Islamischer Staat (IS).

Die Hamas habe in Israel schlimmste Verbrechen verübt, sagte Netanyahu. Frauen seien vergewaltigt worden, Soldaten enthauptet und Kinder ermordet. "Stellen Sie sich nur die Angst und Panik dieser kleinen Kinder vor, in ihren letzten Momenten, als sie von diesen Monstern in ihren Verstecken gefunden wurden", sagte der israelische Regierungschef. "Wir werden die Hamas besiegen und diese schreckliche Bedrohung aus unseren Leben entfernen", sagte Netanyahu. Biden sei als erster US-Präsident der Geschichte in Kriegszeiten nach Israel gekommen. "Dies ist zutiefst bewegend", sagte Netanyahu. Es beweise, wie verpflichtet Biden sich persönlich dem jüdischen Volk und dem jüdischen Staat gegenüber sehe. "Danke, Mr. President, dafür, dass Sie Israel zur Seite stehen, heute, morgen und immer." Nach dem Treffen mit Netanyahu sollte Biden laut der US-Regierung unter anderem auch den israelischen Präsidenten Yitzhak Herzog treffen.

Im Anschluss an seinen Kurzbesuch in Israel wollte Biden ursprünglich nach Jordanien reisen, um mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas, Ägyptens Staatschef Abdel Fattah al-Sisi und Jordaniens König Abdullah II. im Zuge der Nahost-Krisendiplomatie zusammenzukommen. Jordanien habe das Treffen in Absprache mit der US-Delegation abgesagt, so Kirby. Abbas werde wegen einer dreitägigen Trauer nach der Explosion in Gaza nicht anreisen. Biden werde mit Abbas und Sisi auf dem Rückflug reden.

Terroristen im Auftrag der Hamas hatten am Samstag vor einer Woche im Zuge des überraschenden Großangriffes auf Israel ein Massaker an israelischen Zivilisten in Grenzorten und auf einem Musikfestival angerichtet. Es war das schlimmste Blutbad der israelischen Geschichte. Mehr als 1.400 Menschen kamen dabei und bei weiterem Blutvergießen in den folgenden Tagen ums Leben. Mitglieder der Hamas verschleppten zudem mindestens 199 Menschen, darunter auch US-Bürgerinnen und US-Bürger. Die israelische Luftwaffe griff als Reaktion auf das Massaker Ziele im Gazastreifen an. Erwartet werden außerdem weitere militärische Schritte Israels gegen die Hamas.

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz ist unterdessen, von Israel kommend, in Kairo ein- und mit Präsiden Sisi zusammengetroffen. Sisi warnte dabei, dass sich die Entwicklung im Nahen Osten nicht mehr kontrollieren lasse könne, wenn die Kämpfe zwischen Israel und Hamas weitergingen. Es sei nicht auszuschließen, dass sich die Auseinandersetzungen ausweiteten, sagte er. Sisi warnt zudem davor, dass es keine Massenflucht der Palästinenser aus dem Gazastreifen nach Ägypten oder Jordanien geben dürfe.

Sisi warnte vor einer militärischen Auseinandersetzung zwischen seinem Land und Israel, sollte sein Land Palästinenser aus dem Gazastreifen aufnehmen und auf der Halbinsel Sinai ansiedeln. "Der Sinai würde dann die Basis für weitere Angriffe gegen Israel", sagt er. "Israel wird sich dann bestimmt wehren." Die Folge dürften Angriffe auf ägyptisches Territorium sein. Deshalb sei eine Evakuierung der Palästinenser aus dem Gazastreifen nach Ägypten unmöglich.

Ägypten ist das einzige arabische Nachbarland Israels, das an den Gazastreifen grenzt. Bei dem Gespräch dürfte es unter anderem darum gehen, wie die etwa 200 Geiseln der radikal-islamischen Palästinenser-Organisation Hamas befreit werden können - darunter mehrere Deutsche. Der deutsche Kanzler setzt dabei auch auf die Kontakte Ägyptens zur Hamas. Er will außerdem dazu beitragen, einen Flächenbrand in der Region zu verhindern. Bereits kurz nach der Terrorattacke der Hamas auf Israel hatte er mit Sisi telefoniert.