US-Präsident Biden auf dem Weg nach Israel

US-Präsident Joe Biden ist trotz der Absage des Gipfeltreffens in Jordanien nach dem Beschuss eines Krankenhauses in Gaza-Stadt auf dem Weg nach Israel. Biden werde Ministerpräsident Netanyahu und das israelische Kriegskabinett treffen, um sich ein Bild von Israels Plänen und Zielen in den kommenden Tagen und Wochen zu machen, sagte der Sprecher des Weißen Hauses, John Kirby, am Dienstag Journalisten an Bord der Regierungsmaschine Air Force One auf dem Weg nach Tel Aviv.