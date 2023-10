„Cinema Next“: Der junge Tiroler Film im Fokus

Innsbruck – In zwei Kurzfilmprogrammen zeigt das Cinematograph-Kino in Innsbruck heute Abend junges Filmschaffen aus Tirol. „Cinema Next“ heißt die Initiative dazu, die alljährlich im Oktober auf Österreich-Tour durch fünf Städte reist. Für jede Station wird ein eigenes Programm zusammengestellt, das wie in Innsbruck auch jeweils heimische Produktionen prominent präsentiert.