Entsetzen über Raketenangriff auf Krankenhaus in Gaza: Laut Hamas 471 Tote

Der angeblich israelische Raketeneinschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen mit Hunderten Toten sorgt weltweit für Entsetzen. Das Rote Kreuz warnt vor einem Kollaps des Gesundheitssystems. Israel spricht indes von einer fehlgeleiteten Rakete der Palästinenser.

Gaza – Nach Angaben des von der islamistischen Hamas kontrollierten Gesundheitsministerium im Gazastreifen sind bei dem Einschlag einer Rakete vor dem Al-Ahli-Krankenhaus in Gaza 471 Palästinenserinnen und Palästinenser getötet worden. 324 weitere Menschen wurden verletzt, wie das Ministerium am Mittwoch mitteilte. 28 Menschen sind demnach in kritischem Zustand. Es waren die ersten offiziellen Zahlen der Behörde. Unabhängig waren die Angaben zunächst nicht zu überprüfen.

Es ist eine Frage von Stunden oder Tagen, bis das ganze System zusammenbricht. IKRK-Präsidentin Mirjana Spoljaric Egger

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) warnte in der Folge vor einem Kollaps des Gesundheitssystems im Gazastreifen. "Die Lage ist äußerst prekär", sagte Präsidentin Mirjana Spoljaric Egger am Mittwoch im Deutschlandfunk. Die Krankenhäuser seien überfüllt. Es fehle an Ärzten, Material, Betten und Operationssälen. "Es ist eine Frage von Stunden oder Tagen, bis das ganze System zusammenbricht."

Zerstörte Autos auf dem Parkplatz vor dem Krankenhaus. © MAHMUD HAMS

Israelischen Angaben zufolge hat eine fehlgeleitete Rakete der militanten Palästinenser-Organisation Islamischer Jihad die tödliche Explosion verursacht und kein israelischer Angriff.

Es gebe keine typischen Zerstörungen an den umliegenden Gebäuden oder einen Krater wie bei einem israelischen Luftangriff, erklärte Armeesprecher Daniel Hagari. In einem von Israel abgefangenen Telefongespräch zwischen zwei Mitgliedern der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas sei außerdem von der Fehlfunktion einer palästinensischen Rakete die Rede gewesen. Es gebe zwei unabhängige Videos, die als Beweis für eine fehlgeleitete Rakete dienten.

📽️ Video | „Ich weiß nicht, wie wir da rausgekommen sind“

Die Hamas habe sofort gewusst, dass es sich um eine fehlgeleitete Rakete des Islamischen Jihad gehandelt habe, und dennoch versucht, Israel für den tödlichen Vorfall verantwortlich zu machen, sagte Hagari. Der Islamische Jihad wies jegliche Verantwortung zurück.

Weltweites Entsetzen

Weltweit wurde die Attacke auf das Krankenhaus verurteilt, darunter vom Iran, Ägypten, Jordanien, Katar und der Türkei. In mehreren muslimischen Ländern kam es zu Protesten gegen Israel. Der Iran brachte Sanktionen gegen Israel im Rahmen der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) ins Spiel.

US-Präsident Joe Biden reagierte mit Bestürzung. Er sei "empört und zutiefst betrübt" über die Explosion in dem Krankenhaus und den schrecklichen Verlust von Menschenleben, der dadurch verursacht worden sei, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme Bidens, die Dienstagabend vom Weißen Haus veröffentlicht wurde. Bei einem Besuch in Israel am Mittwoch schenkte der US-Präsident der israelischen Darstellung Glauben, indem er sagte: Nach dem, was er gesehen habe, sei die Explosion "vom anderen Team" verursacht worden.

📽️ Video | Biden: Rückendeckung für Netanjahu

Ursprünglich hatte der US-Präsident im Anschluss nach Jordanien weiterreisen wollen, um dort noch am Mittwoch auch mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas, Ägyptens Staatschef Abdel Fattah al-Sisi und dem jordanischen König Abdullah II. zusammenzukommen. Nach dem Vorfall um die Al-Ahli-Arab-Klinik wurde das Treffen in Jordanien jedoch kurzfristig abgesagt.

"Ich bin entsetzt über die Tötung Hunderter palästinensischer Zivilisten heute bei einem Angriff auf ein Krankenhaus in Gaza, den ich aufs Schärfste verurteile", schrieb UNO-Generalsekretär António Guterres auf Twitter (X). "Mein Herz ist bei den Familien der Opfer. Krankenhäuser und medizinisches Personal unterliegen dem Schutz des humanitären Völkerrechts."

U Das russische Außenministerium sprach von einem schockierenden unmenschlichen Verbrechen. Der russische Präsident Wladimir Putin rief zu umgehenden Verhandlungen auf. Mit Schuldzuweisungen legte sich Moskau nicht fest. Ähnlich äußerte sich China.

Tanner: „Keine abschließende Beurteilung“ zu Angriff

Auch die österreichische Regierung legte sich nicht auf eine Urheberschaft fest. "Nach Einschätzung des Heeresnachrichtenamts ist keine abschließende Beurteilung zum jetzigen Zeitpunkt möglich", sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Mittwoch.

Eine verzweifelte Palästinsenserin nach dem Raketeneinschlag im Al-Ahli-Krankenhaus. © MAHMUD HAMS

Großbritannien zeigte sich bereit, sich an einer Untersuchung zu der Explosion zu beteiligen. Außenminister James Cleverly warnte vor voreiligen Schlüssen und Reaktionen. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz schrieb auf X: "Ich bin entsetzt über die Bilder, die uns von der Explosion in einem Krankenhaus in Gaza erreichen." Er forderte eine genaue Aufklärung. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach im EU-Parlament in Straßburg von einer "sinnlosen Tragödie". Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden.

Bei der Al-Ahli-Arab-Klinik handelt es sich um ein anglikanisches und damit um das einzige christliche Krankenhaus im Gazastreifen. Die Klinik war bereits am Samstag bei einem Luftangriff beschädigt worden, darunter der Ultraschall- und der Mammografieraum. Vier Menschen wurden verletzt. (APA/dpa/Reuters)