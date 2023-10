Nur noch zwei Sätze fehlen den TI-Volleyballerinnen zum Aufstieg

Innsbruck – Keine Zeit, um durchzuatmen: Für die Volleyballerinnen der TI-Schuh-Staudinger-volley geht es schon am heutigen Mittwoch (19 Uhr) in der Europacup-Qualirunde weiter. Nach dem 3:0-Sieg im Auswärtsspiel fordern die Innsbruckerinnen VK Pirane Brusno in der USI-Halle. „Das entspannt die Situation ungemein“, sagt Trainer Roe Hernandez in Anspielung auf die Zehn-Stunden-Fahrt in die Slowakei. Dafür ist der organisatorische Aufwand umso höher. Die Auflagen des Europäischen Verbandes, was Werbebanden, Besprechungen und Ähnliches betrifft, sind hoch. „Es blieb nicht mal mehr Zeit, um zu telefonieren“, beschreibt Trainer Hernandez die Herausforderungen für Manager Michael Falkner und das TI-Team.