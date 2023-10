Nach tödlichem Schuss bei Dreh: Staatsanwaltschaft will neue Anklage gegen Alec Baldwin

Los Angeles – Zwei Jahre nach dem Tod einer Kamerafrau durch einen Schuss-Unfall am Set des Westerns „Rust" könnte der Vorfall für Hauptdarsteller und Produzent Alec Baldwin (65) doch noch ein juristisches Nachspiel haben. Die Staatsanwaltschaft im US-Staat New Mexico will ein neues Strafverfahren gegen Baldwin anstrengen. Der Vorgang solle innerhalb der nächsten zwei Monate einer Grand Jury vorgelegt werden, teilten die Sonderermittler der Anklage am Dienstag (Ortszeit) mit. Eine Grand Jury untersucht in den USA nach der Vorlage von Beweismitteln durch die Staatsanwaltschaft Straftaten und entscheidet, ob Anklage erhoben werden soll.