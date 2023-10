Prozess gegen Altkanzler Kurz gestartet: Verteidigung plädiert auf Freispruch

Wegen des Vorwurfs der Falschaussage im U-Ausschuss müssen sich der Ex-ÖVP-Bundeskanzler und zwei seiner ehemaligen türkisen Weggefährten vor Gericht verantworten. Wir berichten via Liveblog.

Wien – Der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am ersten Tag seines Prozesses wegen Falschaussage vor dem Ibiza-U-Ausschuss einen Freispruch beantragt. Die Vorwürfe der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) seien nicht nachvollziehbar, sagte dessen Anwalt Otto Dietrich in seinem Plädoyer beim Prozessauftakt am Straflandesgericht Wien.