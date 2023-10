Im Zeichen der Krisenbewältigung: Finanzminister Brunner hält zweite Budgetrede

Wien – Optimismus, Wohlstand, Zukunft: Mit diesen drei Schlüsselbegriffe wirbt Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) in seiner Budgetrede am Mittwoch Vormittag im Nationalrat für die Haushaltspläne der türkis-grünen Koalition. ÖVP und Grüne führten zwar hinter den Kulissen teils heftige Debatten, wie sie durchklingen lassen. Nach außen hin haben sie sich aber ohne viel öffentliches Aufsehen auf das Budget für 2024 und den Finanzrahmen bis 2027 geeinigt. Für das nächste Jahr plant Brunner mit Ausgaben von 123,5 Milliarden Euro und Einnahmen von 102,6 Mrd. Euro. Das sogenannte administrative Defizit beträgt somit knapp 21 Mrd. Euro.

Dieser Fehlbetrag soll in den Folgejahren bis 2027 auf knapp 17 Mrd. Euro sinken – so sieht es zumindest die amtierende Bundesregierung vor. Nicht sinken wird allerdings das „Maastricht-Defizit“, das für Vergleiche in der EU herangezogen wird. In diese Rechnung fließen auch die Länder und Gemeinden sowie die Sozialversicherung ein. Das Maastricht-Defizit soll bis 2027 bei 2,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) bleiben.