Fünf Millionen Euro Förderung für Landessportzentrum Tirol

Der Sport in Österreich hat 2024 ein Budget in selber Höhe wie 2023 zur Verfügung. Nach der Rekordsteigerung von 48,5 Prozent im Vorjahr sind für das kommende Jahr 231,5 Millionen Euro budgetiert, wie sich aus dem am Mittwoch veröffentlichten Budgetbericht ergibt. Bereinigt um die Einmalmaßname Energiekostenzuschuss von 15 Mio. Euro ergibt sich laut Sportministerium eine Steigerung von 6,9 Prozent. Die Besondere Sportförderung beträgt unverändert 120 Mio. Euro.