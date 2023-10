Ägypten will laut Biden 20 Laster in den Gazastreifen lassen

Ägypten hat nach Angaben von US-Präsident Joe Biden zugesichert, einige Lastwagen mit humanitären Gütern über den Grenzübergang Rafah in den Gazastreifen zu lassen. Biden sagte am Mittwoch auf seiner Rückreise von einem Besuch in Israel, er habe mit dem ägyptischen Staatschef Abdel Fattah al-Sisi telefoniert. Dieser habe zugesagt, "für den Anfang" zunächst "bis zu 20 Laster" über den bisher geschlossenen Grenzübergang zu lassen. Danach könnten weitere Lieferungen folgen.

Biden äußerte sich bei einem Tank-Zwischenstopp auf dem US-Militärstützpunkt Ramstein in Deutschland. In Tel Aviv hatte der US-Präsident zuvor unter anderem Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu getroffen und auch über den Schutz von Zivilisten in dem Konflikt zwischen Israel und der Hamas gesprochen. Kurz nach dem Treffen mit Biden kündigte Netanyahu an, sein Land werde humanitäre Hilfslieferungen aus Ägypten in den Gazastreifen nicht behindern.