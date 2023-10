Schulführung sorgte bei Telfer Gymnasiasten für Begeisterung

Innsbruck – Die Schüler der 6t am Technischen Gymnasium in Telfs erlebten in der Druckerei der Tiroler Tageszeitung eine Führung der ganz besonderen Art. Die Jugendlichen, die sich in ihrem Schulzweig auf die Bereiche Automatisierungstechnik und Mechatronik spezialisieren, konnten dabei sehr detailliert hinter die Kulissen der Medienproduktion blicken.