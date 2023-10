Erlass zur Akteneinsicht regt auf, Liste Fritz fürchtet Einschränkung von Recht

Innsbruck – Das Fragerecht an die Mitglieder der Landesregierung und ebenso das Recht, in Akten Einsicht zu nehmen, zählt zur Basisarbeit oppositionellen Tuns. So auch in Tirol. Beide Rechte sind in der Landesordnung (Art. 65 und 65a) exakt definiert. So kann jedes gewählte Mitglied des Landtages in Angelegenheiten, die „Verhandlungsgegenstand sind und Gegenstand eines Kollegialbeschlusses der Landesregierung waren“, vom jeweils zuständigen Landesrat Akteneinsicht verlangen. Die Ausnahmenliste ist gemäß Landesordnung eine kurze. Wird das Grundrecht auf Datenschutz verletzt, ist die Akteneinsicht zu verweigern, ebenso dürfen Akten, die wirtschaftliche Unternehmen betreffen, nur so weit unter die Lupe genommen werden, um Fördermittelverwendungen nachzuschauen.