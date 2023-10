Lars Eidinger besucht Innsbruck als DJ beim Kellerkonzert

Lars Eidinger und Money Boy schließen das dritte Jahr der Kellerkonzerte Innsbruck ab. Ein Abend ist bereits ausverkauft.

Innsbruck – „Autistic Disco“ nannte Lars Eidinger einst jene Abende, in denen der Schauspieler für die Berliner Schaubühne zum DJ wurde. In den letzten Jahren schlug er sein Disco-Zelt in etlichen Städten und zu unterschiedlichen Anlässen auf. 2020 wurde „Autistic Disco“ zum Fotobuch, denn der schauspielende DJ und Kurzzeit-„Jedermann“ kann auch (Smartphone-)Fotografie – einige seiner Arbeiten stellte er im Rahmen der Biennale „Innsbruck International“ 2022 auch in Tirol aus. Ein (offizieller) Gig der „Autistic Disco“ stand bisher aber noch aus. Er wird bei den Kellerkonzerten am kommenden Wochenende nachgeholt: Morgen Abend steht Eidinger im Gotischen Keller in der Hofburg am DJ-Pult. Mit im Gepäck hat er das Duo Easter. Für den Abend sind noch Karten im Vorverkauf erhältlich.

Im Vorfeld bereits ausverkauft ist der Samstag in der Hofburg, berichtet Veranstalter Georg Dominguez: Karten für das Kellerkonzert von Money Boy (samt Anhang) waren bereits nach einer Woche im Vorverkauf weg. Der Wiener Rapper bzw. seine durchaus streitbare Kunstfigur ziehen noch in Tirol, bestätigen die Zahlen. Ausgelegt ist der Gotische Keller für 350 Feierwillige.

Im inzwischen dritten Jahr organisiert Dominguez die Kellerkonzerte in Innsbruck, mit einem Wochenende im Oktober bzw. April will Dominguez, der in Innsbruck außerdem ein Café betreibt, einen Rahmen um die Festival-Fixpunkte in den warmen Monaten des Tiroler Kulturkalenders bilden. Der Gotische Keller sei, rein von der Akustik her, zwar keine ideale Konzertlocation, sagt er, aber dafür zumindest zentral. Dass in Innsbruck derzeit Konzertlocations verloren gingen, aber keine neuen dazukämen, störe natürlich auch ihn als Veranstalter.

Mit den Kellerkonzerten will er zusätzlich eine Lücke füllen, weil Clubs in Tirol selten Livemusik anbieten würden, sagt Dominguez. An eine Ausweitung der Kellerkonzerte denkt er derzeit aber nicht – auch weil die Hofburg für Konzerte im Gotischen Keller gar nicht so viele mögliche Termine vergebe. 2024 jedenfalls soll die Konzertreihe weitergehen.

Von der anstehenden Ausgabe verspricht sich Dominguez nicht nur einen vollen Keller, sondern vor allem mit Eidinger eben auch einen besonderen Abend. „Eidinger ist musikalisch gar nicht einzuordnen“, erklärt Dominguez, „so wie er auch schauspielerisch kaum einzuordnen ist.“ Man dürfe also gespannt sein.

Einige wenige Karten für die Kellerkonzerte am Wochenende sind noch an der Abendkassa erhältlich. Der Sonntag ist mit Elav und Valeriooon für weibliche DJs reserviert, der Eintritt ist gratis.