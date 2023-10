Anzengruber tritt bei Innsbruck-Wahl mit eigener Liste an, ÖVP setzt ihn vor die Tür

In der ÖVP reagierte man auf Anzengrubers Ankündigung rasch: „Mit der heutigen Ankündigung von Johannes Anzengruber und Mariella Lutz, ist ihre Mitgliedschaft in der Volkspartei und damit auch in allen Gremien kraft Statut automatisch erloschen“, so ÖVP Landesgeschäftsführer Sebastian Kolland in einer Aussendung am Donnerstag. „In unserer Gesinnungsgemeinschaft werden Entscheidungen nicht alleine getroffen, sondern in breit aufgestellten demokratischen Prozessen, was beim bevorstehenden Stadtparteitag der Fall gewesen wäre.“ Auch auf menschlicher Ebene zeigt sich Kolland vom Vizebürgermeister enttäuscht und verweist auf eine von Anzengruber fehlende Handschlagqualität und mehrmaligen Vertrauensbruch. (mw, TT.com)