Braathen ärgert sich wegen Schwulen-Hassposting: „Das tut weh“

Lucas Braathen: Es war eine lange Reise, bis ich so weit war, mit diesem Thema umgehen zu können. Ich war ein sehr unsicheres Kind, bin an sicher 20 verschiedenen Orten aufgewachsen. Ich hatte nie eine richtige Heimat. Mein Skiclub war immer woanders, genauso meine Schule. Das hatte zur Folge, dass ich nie Teil der Gemeinschaft war, in der ich gerade lebte. Damit habe ich meine ganze Kindheit gekämpft. Ich habe immer versucht, mich meiner neuen Umgebung anzupassen. Aber irgendwann musste ich aufgeben. Ich konnte nicht mehr, steckte in einer Identitätskrise. Ich wusste nicht mehr, wer ich war. Da habe ich in den Spiegel gesehen und gesagt: Wer willst du wirklich sein? Irgendwann begreifst du dann: Die Meinung anderer Leute bedeutet nichts.