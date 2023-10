Föhnsturm fegt mit bis zu 170 km/h über Tirol, Warnstufe „Rot“ fürs Zillertal

Stürmische Verhältnisse gibt es am Freitag in ganz Tirol. Bereits am Vormittag wurden am Patscherkofel Windspitzen bis zu 170 km/h gemessen. Für das hintere Zillertal wurde die höchste Warnstufe ausgerufen. Der Höhepunkt wird am Nachmittag erwartet.

Innsbruck – Der angekündigte stürmische Südföhn hat am Freitag (Stand bis 10 Uhr) am Patscherkofel für Windspitzen bis 170 km/h gesorgt, für Teile Tirols hat Geosphere Austria (früher ZAMG) auch die dritthöchste Warnstufe „Orange“ ausgegeben, im Zillertal sogar Warnstufe „Rot".

📽️ Video | Föhnsturm im Zeitraffer

Laut Leitstelle gab es bisher vereinzelt Einsätze wegen umgestürzter Bäume, beispielsweise in Zirl oder in Gries am Brenner. Am Gerlospass kam es zwischen Hainzenberg und Gmünd zu Sperren bzw. Behinderungen.

Auf der Gerlos Straße mussten umgestürzte Bäume entfernt werden. © ZOOM.TIROL

Geosphere berichtet am Freitag, dass es auf vielen Bergen orkanartige Böen über 120 km/h, teils auch deutlich über 150 km/h gab. In den Tälern sind verbreitet 60 bis 80 km/h zu erwarten, stellenweise auch bei 100 km/h und darüber. Speziell in den klassischen Föhnschneisen sind über 100 km/h möglich, vereinzelt auch mehr – wie in den typischen Föhnschneisen (Wipptal-Raum Innsbruck, Zillertal talauswärts, eventuell bis in die Achenseefurche).

Aber auch in den typischerweise nicht so vom Föhn beeinflussten Regionen in den Bezirken Innsbruck-Land, Schwaz und Teile Kitzbühels sind für ein paar Stunden auch stürmische Verhältnisse mit meist 60 bis 80 km/h möglich.

In der Zillertaler Hauptkammregion im hinteren Zillertal werden Sturmböen von 100 bis 130 km/h erwartet. Dementsprechend wurde für diese Region die höchste Warnstufe „Rot“ ausgegeben – Höhepunkt ist auch hier die Mittagszeit bis in den Nachmittag hinein. Auf den Bergen am Zillertaler Hauptkamm erreicht der Wind laut aktuellen Prognosen Orkanstärke mit bis zu 180 km/h.

Höhepunkt am Nachmittag

Der Föhn wird am Freitag im Laufe des Vormittags stärker, erreicht am Nachmittag seinen Höhepunkt. Auch mit teils kräftigen – schauerartigen Regenfällen muss gerechnet werden. Gleichzeitig ist damit eine Windabnahme – bis zum Abend in den Tälern und auf den Bergen dann im Laufe der Nacht – zu erwarten. Freitagabend schwächt sich der Föhn von Westen her ab. Am Wochenende beruhigt sich das Wetter, es bleibt aber wechselhaft und wird kühler.

Laut Geosphere handelt es sich um eines der stärksten Föhnereignisse der vergangenen Jahre. Bei derartigen Windgeschwindigkeiten können Äste abbrechen und Bäume umstürzen, wodurch auch Probleme auf Straßen und Bahnverbindungen sowie in der Stromversorgung möglich.

Vorsicht ist angesagt

Das Land warnt vor Aufenthalten im Freien. Durch die Sturmböen können große Äste abbrechen aber auch ganze Bäume entwurzelt werden. Straßen können dadurch beeinträchtigt werden. Im Straßenverkehr gilt zudem, auf Gefahr durch starke Seitenwinde Acht zu geben.

Aufenthalte in Wäldern, Alleen und Parks sind ebenfalls zu vermeiden. Bewegliche Gegenstände im Freien, etwa Gartenmöbel, sollten rechtzeitig gesichert werden.

Empfehlungen Meiden Sie Wälder, Parks und Aleen

Reduzieren Sie im Straßenverkehr die Geschwindigkeit, vermeiden Sie Überholmanöver und halten Sie Abstand!

Parken Sie Fahrzeuge nicht in der Nähe von Bäumen!

Schränken Sie Outdooraktivitäten ein!

Sichern Sie rechtzeitig bewegliche Gegenstände im Freien (z. B. Partyzelte, Trampoline oder Gartenmöbel), Kinderwagen können leicht umstürzen!

Rechnen Sie auf den Bergen mit noch erheblich höheren Sturmspitzen!