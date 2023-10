Föhnsturm fegte über Tirol: Stromausfälle, abgedeckte Häuser und ein Todesfall

Der Föhnsturm hat Tirol mit voller Wucht getroffen und ein Todesopfer gefordert. In Landeck war man tief betroffen, aber auch überrascht, weil man so starke Winde an der Unfallstelle eigentlich nicht kennt. Am Patscherkofel wurden Windspitzen bis zu 197 km/h gemessen. Für das hintere Zillertal wurde die höchste Warnstufe ausgerufen.