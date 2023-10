Orkanböen mit über 120 km/h in Tirol erwartet: Land warnt, Kofelbahn musste schließen

Am Donnerstagnachmittag und vor allem am Freitag sind in diesen Gebieten starke Sturmböen zu erwarten. Es gilt die zweithöchste Warnstufe, also „orange“. Nach aktuellen Prognosen erreiche der Sturm am Freitag auf vielen Bergen über 120 km/h, so Simon Hölzl von der Geosphere Austria in Innsbruck.