Tiroler Ex-Skirennläufer Heinrich „Heini“ Messner im Alter von 84 Jahren verstorben

Innsbruck – Der Ex-Skirennläufer Heinrich "Heini" Messner ist 84-jährig verstorben. Zuerst hatte die Tageszeitung Kurier in ihrer Online-Ausgabe darüber berichtet, auch der ÖSV erhielt am Donnerstag Nachricht über den Tod seines früheren Athleten und Cheftrainers der Alpin-Frauen. Der Tiroler gewann 1967 das erste Weltcup-Rennen (Slalom in Berchtesgaden) und holte bei Olympischen Spielen und Ski-Weltmeisterschaften insgesamt fünf Bronzemedaillen.