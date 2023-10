Lars Eidinger in Innsbruck, Chris Steger in Telfs, Haiminger Markttage: Das ist am Wochenende los in Tirol

Auch wettermäßig hat der Herbst mittlerweile in Tirol Einzug gehalten. Bunt wie das Laub im Oktober sind auch die Events am Wochenende. Ob Lars Eidingers DJ-Set in Innsbruck, Schlagerjungstar Chris Steger in Telfs oder der Familien-Spieletag in Wörgl. Die Events zeigen Tirol wieder von seiner vielfältigen Seite.

📅 FREITAG (20. Oktober)

Chris Steger in Telfs

Der aktuelle Shootingstar der österreichischen Schlagerszene macht am Freitag in Telfs Station. Vielleicht auch schon mit dem einen oder anderen neuen Song – denn das neue Album soll noch heuer erscheinen. Tickets gibt es HIER.

Törggelen bei der Nordkette

Gemütlich Törggelen bei schönster Aussicht kann man am Freitag in Innsbruck. Ab 18 Uhr lädt das Restaurant Seegrube mit herbstlichen Schmankerln zum Törggelen über den Dächern der Stadt ein. Karten dazu gibt es HIER.

Kellerkonzert mit Lars Eidinger in Innsbruck

Im Rahmen der Kellerkonzerte kommt Jedermann-Darsteller und Musiker Lars Eidinger am Freitag in den Gotischen Keller in Innsbruck. Als Support tritt Easter auf. Am Samstag gibt es mit Money Boy das nächste – bereist ausverkaufte – Highlight. Am Sonntag gibt es beim Female Special und freiem Eintritt Auftritte von Valeriooon und Elav. Tickets für den Eidinger-Auftritt gibt es HIER, mehr Infos HIER.

Enfant terrible der New Schickeria: Am Freitag kommt Schauspieler Lars Eidinger für einen DJ-Auftritt zu den Kellerkonzerten nach Innsbruck. © IMAGO/Eventpress Kochan

Fiesta Bavaria in Jenbach

Ein Doppelschlag bajuwarischer Lebensfreude kann man Freitags in Jenbach erleben. Bei der Fiesta Bavaria spielt „De Stianghausratschn“ im bayrischen Dialekt auf. Franz Breitsameder hat Bayerisches Musik-Kabarett im Gepäck. Um 20 Uhr geht es im Veranstaltungszentrum Jenbach los. Tickets gibt es HIER.

FREITAG und SAMSTAG (20. und 21. Oktober)

Komödie „Es beginnt immer heute“ in Wörgl

Mit „Es beginnt immer heute“ ist es der Wiener Autorin Beatrice Ferolli gelungen, ein humorvolles Stück über alte und junge Menschen zu verfassen. In diesem verfährt sich die junge Jennifer in den Bergen und ist froh, in einer Hütte Unterschlupf vor dem Gewitter zu finden. Diese Hütte ist von Sebastian bewohnt, der sich in die Einsamkeit der Berge zurückgezogen hat und dort sein Lebenswerk abschließen will. Aufgeführt wird das Stück im komma in Wörgl jeweils ab 20 Uhr. Mehr dazu HIER.

Internationale Käsiade im Hopfgarten

Bergkäse, Topfen, Ricotta – bei der Internationalen Käsiade werden alle Sorten von einer Jury genau unter die Lupe genommen. Die Besten kommen auf's Treppchen – und können vor Ort von Liebhabern gekauft werden. Am Freitag ab 20 Uhr findet der Käsemarkt statt, wo BesucherInnen die Wettkampf-Käsesorten kaufen können. Dazu wird es eine Weinverkostung geben. Infos dazu HIER.

Eine Jury nimmt bei der Käsiade alle Sorten genau unter die Lupe. © Harald Angerer

📅 FREITAG bis SONNTAG (20. bis 22. Oktober)

Innsbruck Nature Film Festival im Metropol

Zum 22. Mal findet noch bis Sonntag das Innsbruck Nature Film Festival statt. Im Zentrum steht wieder der internationale Filmwettbewerb, bei der 260 Filme aus 51 Ländern gezeigt werden. Der mit 18.000 Euro dotierte Wettbewerb ist in fünf Hauptkategorien unterteilt und mündet in der Verleihung des „Großen Preises der Stadt Innsbruck“ für die beste Natur- sowie Umweltdokumentation. Infos zum Programm gibt es HIER.

Am Wochenende findet das Innsbruck Nature Film Festival zum 22. Mal statt. © Thomas Steinlechner

🎭 Aktuell am Tiroler Theaterkalender ➤ Aktuelles Programm unter: theaterverbandtirol.at ➤ Weitere Stücke, Spieltermine und mehr Infos: theaterverbandtirol.at

„Dinner for one – Killer for five“ bei der Volksbühne Telfs

Miss Sophie hat all ihre Lieben verloren, so dass sie ihren 90. Geburtstag alleine mit ihrem treuen Butler James feiern muss. Doch was geschah wirklich? Hat Miss Sophie ihre Lieben vielleicht selbst auf dem Gewissen? Oder steckt der treuherzige Butler hinter den mysteriösen Todesfällen? Die Krimiadaption des Silvester TV-Klassikers wird an allen drei Tagen des Wochenendes aufgeführt. Infos gibt es HIER.

Aufg'horcht in Innsbruck

Das ganze Wochenende lang erobert die volkstümliche Musik Innsbruck und verwandelt die Landeshauptstadt zum Zentrum für Alpenländische Volksmusik . Vom Treibhaus, über die schönsten Plätze der Innenstadt bis zum Kulturgasthaus Bierstindl und weiteren Innsbrucker Wirtshäusern sowie Almen wird flott aufg’spielt, gesungen und getanzt. Infos dazu gibt es HIER.

📅 SAMSTAG (21. Oktober)

Manu Delago und Dougals Dare im Treibhaus

Die in London lebenden Musiker Manu Delago & Douglas Dare haben gemeinsam bereits für Studioalben und Lockdown-Sessions Musikstücke produziert. Nun zieht es die beiden Musiker auch auf die Live-Bühne, genauer auf die Bühen des Treibhauses am Samstag. Beginn ist um 20.30 Uhr. Karten gibt es HIER.

Kasperlkrimi: Der Spiegel der Wahrheit in Kematen

Der Kasperl ist sehr aufgeregt, weil er den Spiegel der Wahrheit gefunden hat. So manche Lüge wird durch ihn aufgedeckt. Das bringt viel Wirbel in das Leben von Kasperl und seinen Freunden. Ein unterhaltsamer Nachmittag für Kinder ab 3 Jahren. Veranstaltungsort ist der Sportplatzweg 2 in Kematen. Beginn ist um 15 Uhr. Infos dazu HIER.

Tauschmarkt in Aldrans

Von 9 bis 12 Uhr findet im Gemeindezentrum der Tauschmarkt in Aldrans statt. Verkauft werden unter anderem Winterbekleidung und -sportartikel, Kinderbücher, Musikinstrumente und Faschingskostüme. Mehr dazu gibt es HIER.

Am Samstag öffnet der Tauschmarkt in Aldrans seine Türen. © privat

Krawallball in Oberlienz

Die Oberlienzer Krampusse laden am Samstag auch heuer wieder zum traditionellen Krawallball. Diesmal sorgen die zwei Oberlienzer Bands „Circuit of Agony“ und „Soundless Guts“ sowie die ungarische Coverband Iroan Maidnem für Stimmung. Einlass ist um 19 Uhr. Mehr dazu HIER.

King Tree & The Earthmothers in Kufstein

Psychedlic und Prog Rock ganz im Stile der 60er und 70er kann man Samstagabend in Kufstein erleben. Das Trio „King Tree & the Earthmothers“ aus Kalifornien kommt für ein Konzert in die Kufsteiner Kulturfabrik. Ticket gibt es HIER.

Herbstreise: Romanzen und Balladen in Telfs

Die Chorwerkstatt in Telfs präsentiert bei ihrer musikalischen Reise durch den Herbst Lieder von der Romantik bis zur Neuzeit. Die Lieder, die in verschiedenen Sprachen gesungen werden, entführen die ZuhörerInnen in die verschiedensten Länder. Beginn des Konzerts in der der Heilig-Geist-Kirche ist um 20 Uhr. Karten und zusätzliche Infos dazu gibt es HIER.

Herbstkonzert der Bürgermusikkapelle Absam

Der Höhepunkt im Vereinsjahr der Bürgermusikkapelle Absam ist da: Das alljährliche Herbstkonzert findet am Samstag ab 20 Uhr im Vereinszentrum statt. Heuer steht das Konzert im Zeichen eines Abschieds: Werner Kreidl wird nach siebenjähriger Kapellmeistertätigkeit sein Amt niederlegen. Die BesucherInnen erwartet ein vielseitiges Programm mit unterschiedlichsten Stilrichtungen. Um freiwillige Spenden wird gebeten. Mehr dazu HIER.

Whisky Schiff Tasting Day am Achensee

Whisky Genuss auf dem Wasser kann am Samstag in Achensee erlebt werden. Zwei stehende Schiffe in Pertisau laden beim Tasting Day mit Verkostungen, einer Zigarrenlounge, sowie einer Café-Bar zum Genießen und Probieren ein. Am Vorplatz befindet sich zusätzlich ein Foodtruck mit Speisen. Mehr dazu HIER.

Kabarett & Tanz: Ein Abend für den guten Zweck in Völs

Gelacht werden darf am Samstag in Völs. Gleich drei KabarettistInnen treten auf Einladung des Vereins „Freunde schenken Freude“ für den guten Zweck auf. Nina Hartmann, Gabriel Castaneda und Poschs Musikkabarett sorgen für gute Unterhaltung. Musikalisch sorgt Youngblood für Partystimmung. Beginn im Veranstaltungszentrum Blaike ist um 19 Uhr. Mehr Infos HIER.

Im Rahmen der Benefizveranstaltung „Ein Abend für den guten Zweck“ tritt auch Gabriel Castaneda auf. © Thomas Böhm

Timmy Trumpet in der Innsbrucker OIympiaworld

Der EDM-Musiker Timmy Trumpet gehört zu den erfolgreichsten DJs seiner Zeit. Seine Auftritte reichen vom Airbeat One Festival, Electrobeach Music Festival, Parookaville Festival, Tomorrowland bis zum Lollapalooza Festival. Trumpet, der auch als Produzent doppelt, hat vor allem durch das Lied „Freak“ im Jahr 2014 internationale Bekanntheit erlangt. Unter dem Motto „Jetzt wirds Freaky“ kommt er am Samstag in die Innsbrucker Olympiahalle. Beginn ist um 18.30 Uhr. Tickets kann man HIER erwerben.

Ein Mann und seine Trompete: Am Samstag kommt der EDM-Musiker Timmy Trumpet in die Olympiahalle nach Innsbruck. © Imago

Haiminger Markttage

Der Apfel steht ganz im Mittelpunkt bei den Haiminger Markttagen. Von 9 bis 17 Uhr können BesucherInnen bei der heurigen Auflage der Haiminger Markttage ganz nach ihrem Gusto flanieren und gustieren. Im Zentrum stehen frische Produkte aus der Region, die direkt von den ErzeugerInnen gekauft werden können. Neben den Äpfeln können auch viele andere regionale Produkte wie Kartoffeln, Gemüse und Obst vor Ort erstanden werden. Auch Käse, Wurst, Brot, Honig, Marmeladen sowie Weine und feinste Destillate werden angeboten. Für Unterhaltung sorgen voraussichtlich ein Kinderprogramm und Platzkonzerte. Mehr Infos dazu HIER.

Äpfel stehen in all seinen Formen bei den Haiminger Markttagen im Zentrum. © Haiminger Markttage

📅 SONNTAG (22. Oktober)

6. Familien-Spieletag in Wörgl

Zum bereits sechsten Mal veranstalten der Verein Komma Kultur in Wörgl und die Spielbörse der Diözese Innsbruck einen Tag für Familien, die gerne gemeinsam spielen! Beginn ist um 13 Uhr, mehr dazu HIER.

Über die Zeit - 25 Jahre Cultura Sacra in Götzens

Die Tiroler Schauspielerin Brigitte Jaufenthaler vernetzt am Sonntag im Konzert eine Collage aus Musik der Vergangenheit und Gegenwart, die inhaltlich den Jahreszyklus/Lebenszyklus nachzeichnet, um Parallelen zu den Aktivitäten des gemeinnützigen Kulturvereins zu finden, der sein 25 Jahr Jubiläum feiert. Ausführende sind neben Brigitte Jaufenthaler zwei in der Szene fest verankerte heimische Formationen: das Tiroler Vokalensemble NovoCanto und das Blechbläser-Quintett Tyrolean Brass. Beginn in der Wallfahrtskirche Götzens ist um 19 Uhr. Mehr Infos HIER.

41. Internationaler Astberglauf in Going

Das letzte Mal die Rennschuhe schnüren. Für viele BergläuferInnen warten am Astberg in Going die letzten Herausforderungen der Saison. Start ist wie jedes Jahr beim Feuerwehrhaus in Going wo es über 5,2 Kilometer und 568 Höhenmeter zur Bergstation des Astberg rauf geht. Beginn ist um 10.30 Uhr. Die Siegerehrung findet anschließend auf der Brenner Alm statt. Mehr dazu HIER. (TT.com)