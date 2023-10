Mutmaßliche Kindesentführung in Oberösterreich: Polizei sucht nach 13-jährigen Mädchen

Ohlsdorf – Die oberösterreichische Polizei hat wegen einer mutmaßlichen Kindesentführung in Ohlsdorf (Bezirk Gmunden) am späten Donnerstagnachmittag eine Großfahndung eingeleitet. Eine 13-Jährige will beobachtet haben, wie ein rund zwölfjähriges Mädchen in einen weißen Kastenwagen gezerrt wurde, bestätigte die Polizei oberösterrichische Medienberichte.