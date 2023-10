Dritte Vorsitz-Wahl im US-Repräsentantenhaus am Freitag

Das US-Repräsentantenhaus wird am Freitag zum bereits dritten Mal über die Kandidatur des erzkonservativen Abgeordneten Jim Jordan für das Amt des Sprechers abstimmen. Laut Jordans Sprecher soll das Votum am Freitag um 10.00 Uhr Ortszeit (15.00 Uhr MEZ) stattfinden. Den Plan, die seit mehr als zwei Wochen anhaltende Blockade der Kongresskammer mit Hilfe eines Zwischenvorsitzenden zu überwinden, haben die Republikaner aufgegeben.

"Ich kandidiere immer noch für das Amt des Sprechers und ich habe vor, in den Plenarsaal zu gehen und die Stimmen zu bekommen, um dieses Rennen zu gewinnen", sagte Jordan zu Beginn des Tages vor Medien. Der Republikaner hatte sich mit einigen der 22 republikanischen Kollegen getroffen, die in den ersten beiden Abstimmungen gegen ihn gestimmt hatten. Doch die ließen sich offenbar kaum umstimmen, wie Vern Buchanan gegenüber Reportern sagte. "Wir haben ihm alle gesagt, dass wir entschieden dagegen sind. Das war die Diskussion. Jetzt muss er eine Entscheidung treffen", so Buchanan.