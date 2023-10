Andrang bei Mitternachtssale von neuem Stones-Album in Wien

Wenn die Rolling Stones ihr erstes Album seit 18 Jahren mit neuem Material herausbringen, können es manche gar nicht mehr erwarten: Punkt Mitternacht öffnete am Freitag ein Pop-Up-Store in Wien für eine Stunde seine Pforten. Fans drängten sich, um spezielle Versionen der Platte "Hackney Diamonds" zu kaufen und die Songs als erste zu hören. "Normalerweise schlafen wir um die Zeit schon, aber für die Stones bleiben wir auf", sagten Michaela und Thomas aus dem Bezirk Baden.

Das Paar hatte es auf eine Vinyl-Edition abgesehen, die es nur zu diesem Anlass zu erwerben gab. In der Früh geht es zwar in die Arbeit, aber das nehme man für diese Band gerne in Kauf. Mehr als zehn Konzerte der Stones haben die beiden bisher erlebt. "Es ist einfach die Kultband schlechthin, die Rock and Roll verkörpert", meinte Joachim aus Favoriten, der sich weit vorne in der Schlange eingereiht hatte. "Nach 18 Jahren wieder ein Album mit neuem Material herauszubringen, ist bereits ein Highlight. Dann auch noch in der Qualität! Ich fand schon die erste Single 'Angry' spitze, da braucht man nicht darüber diskutieren."