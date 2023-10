Alte Schurken und die neue Weltordnung

Die Weltpolitik produziert mitunter bizarre Momente. So einen gab es gestern im Fernen Osten: Russlands Außenminister Sergej Lawrow besuchte Nordkorea und kritisierte dort auf einer Pressekonferenz die Militärpolitik der USA und ihrer Verbündeten in der Region als gefährlich. Also: Der Chefdiplomat eines Landes, das gerade völkerrechtswidrig einen Nachbarn überfallen und damit eine Aufrüstungsspirale in Europa in Gang gesetzt hat, beehrt ein Land, das völkerrechtswidrig Atomwaffen produziert und Raketen testet und damit eine Aufrüstungsspirale in Ostasien in Gang hält. Und er gibt zu Protokoll, dass diejenigen, die auf diese aggressive Politik reagieren, sich gefährlich verhalten.