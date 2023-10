Weltspartag 2023: Erfreuliche Nachrichten vom Sparefroh

Liebe Erwachsene! Ich hoffe, ihr habt mich in den letzten Jahren aufgrund der eher mageren Ausbeute auf euren Sparbüchern nicht vergessen. Ich habe gute Neuigkeiten für euch: Der Weltspartag steht vor der Tür und durch die jüngsten Zinsanhebungen macht Sparen so froh wie schon lange nicht mehr.

Zinsen, Inflation und viele andere Themen rund um das liebe Geld haben uns in den letzten Monaten ziemlich zu schaffen gemacht. Das Großartige an Herausforderungen ist jedoch, dass man sie überwinden kann. So begann auch meine Geschichte. Zu meiner Geburtsstunde wollten die Menschen vermitteln, dass Sparen eine Aufgabe aller Menschen sein sollte, um sich gemeinsam eine finanzielle Zukunft aufzubauen. Wie ich zu meinem Namen kam? Kurz gesagt: Weil Sparen einfach glücklich macht. Denn es gibt nichts Schöneres, als sich mit seinem Ersparten Wünsche zu erfüllen.

Sparen für die Zukunft

Hast du gewusst, dass der erste Weltspartag bereits vor fast 100 Jahren – am 25. Oktober 1925 – zelebriert wurde? 2023 findet dieser besondere Tag am 31. Oktober statt und steht bei den Sparkassen unter dem Motto „Sparen für die Zukunft”. Wer Wünsche hat, greift nach den Sternen. Und um seinen Träumen Schritt für Schritt näherzukommen, fängt man besser heute als morgen damit an. Womit wir auch schon beim nächsten wichtigen Thema wären: Nachhaltigkeit. Meine Helfer:innen in den Tiroler Sparkassen haben mir erzählt, dass ihr euch immer mehr für nachhaltige Investments interessiert. Ihr wollt wissen, wohin euer Geld fließt und was damit passiert. Das freut mich sehr. Denn ich glaube ganz fest an ein besseres Morgen.

„Heißt Sparen nicht verzichten?“

Bei der Frage werde ich trotz meiner frohen Natur ein bisschen traurig. Wer so etwas sagt, hat nur bedingt recht. Denn mit dem Sparen verfolgt man ja ein Ziel. Auf Erspartem lässt sich etwas aufbauen. Sparen sollten wir aber nicht nur Geld, sondern auch Ressourcen, wie Wasser, Bodenschätze oder unsere Zeit und Energie. Dass wir damit sehr, sehr verschwenderisch umgehen, weiß wohl jeder von uns. Daher meine Botschaft: Sparen muss in jeder Hinsicht eine Lebenseinstellung werden und der Weltspartag der größte Feiertag.

4 % Sparefroh Sparen für die Kleinsten

Damit wir euch wieder auf den Geschmack des Sparens bringen können, haben wir in uns in diesem Jahr etwas ganz Besonderes ausgedacht. Alle Kinder bis zu einem Alter von 10 Jahren erhalten einen Fix-Zinssatz von 4 % auf ihre ersten 4.000 gesparten Euro. Das klingt gut, oder? Keine Sorge, auch für ältere Kinder, Jugendliche und Erwachsene habe ich viele Spar- und Anlagetipps in petto. Unterstützt werde ich bei meinen kreativen Sparideen übrigens von meinem „Bruder“ George. Ihr wisst schon, von dem, der alles auf dem Computer und dem Handy kann. Er hat sich auch Apps dazu ausgedacht. Und zwar solche, die sogar ich bedienen kann.

Kleine Geschenke, große Freude

Wie ihr eure großen und kleinen Sparzie¬le verwirklichen könnt, wissen natürlich auch meine Helfer:innen in der Sparkasse. Kommt in die Sparkassen-Filiale in eurer Nähe und lasst euch beraten. Auch in diesem Jahr erwarten die jungen Sparer:innen viele tolle Geschenke wie das lustige Plüschhuhn „Elvira“ aus recycelten Material. Selbstverständlich habe ich wieder besonders darauf geachtet, euch mit Aufmerksamkeiten zu beschenken, die unserer Umwelt nicht schaden. Und die allermeisten davon stammen sogar aus unserer Region. Mehr Informationen findet ihr unter: www.sparkasse.at/weltspartag

Bis bald, euer Sparefroh