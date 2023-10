„Sie wollten mich zerstören“: Ex-Kanzler Kurz plädiert auf nicht schuldig

Wien – Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Freitag erstmals zu den Vorwürfen gegen ihn vor Gericht Stellung genommen. Ihm wird Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss vorgeworfen. Kurz betonte in seinem Eingangsstatement abermals seine Unschuld und begründete seine Aussagen mit der Stimmung im U-Ausschuss: „Ich wusste, dass die Opposition in diesem Untersuchungsausschuss nicht nur das Ziel hat, mich anzupatzen, sondern sie wollten mich einfach zerstören.“