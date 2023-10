„Sie wollten mich zerstören“: Ex-Kanzler Kurz plädiert auf nicht schuldig

Heute wird der Prozess gegen Ex-Kanzler Kurz und zwei seiner Vertraute fortgesetzt. Der Vorwurf: Falschaussage. Wir berichten Live.

Wien – Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Freitag erstmals zu den Vorwürfen gegen ihn vor Gericht Stellung genommen. Ihm wird Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss vorgeworfen. Kurz betonte in seinem Eingangsstatement abermals seine Unschuld und begründete seine Aussagen mit der Stimmung im U-Ausschuss: „Ich wusste, dass die Opposition in diesem Untersuchungsausschuss nicht nur das Ziel hat, mich anzupatzen, sondern sie wollten mich einfach zerstören.“

Neben Kurz von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) beschuldigt ist wegen des gleichen Delikts dessen ehemaliger Kabinettschef und Vertrauter Bernhard Bonelli. Konkret wird beiden vorgeworfen, sie hätten als Auskunftspersonen vor dem U-Ausschuss im Zusammenhang mit der Errichtung der ÖBAG und der Besetzung des Vorstandes und Aufsichtsrates dieser Gesellschaft falsch ausgesagt. So soll Kurz seine Rolle dabei wissentlich herunter gespielt haben.

Kurz habe sich „nicht an jedes Detail erinnern können“

„Ich habe mich schlicht und ergreifend nicht an jedes Detail erinnern können“, begründete Kurz manche seiner Aussagen im U-Ausschuss. Zudem habe er vieles allgemein ausgedrückt, um nichts Falsches zu sagen. Auch die Angst vor einem möglichen Strafverfahren habe eine Rolle gespielt, habe es im U-Ausschuss doch viele strafrechtliche Unterstellungen gegeben, kritisierte der Ex-Kanzler: „Der Untersuchungsausschuss hat sehr in Ordnung begonnen aber er ist in kurzer Zeit stimmungsmäßig gekippt.“

Aber auch zu den Details nahm Kurz Stellung. „Wenn der Thomas Schmid damals mit mir über die Bestellung gesprochen hat, dann kann ich Ihnen versichern, es war für ihn wichtiger als für mich.“ Wenn man Parteichef wird, würden Hunderte Menschen an einen herantreten. „Ich habe mich immer bemüht, allen ein gutes Gefühl zu geben. Wenn mir wer erzählt hat, dass er sich bemüht, einen Job zu bekommen, dann hab ich gesagt, 'du bist ein super Typ'. Aber das heißt nicht, dass ich mich sofort aktiv für ihn einsetze.“

Jammern „nicht mein Naturell“

Zur Aufsichtsratsbestellung meinte der Ex-Kanzler, er könne vielleicht vergessen, wen er vorgeschlagen hat, aber nicht, ob er die Entscheidung getroffen hätte, denn: „Ich habe kein Hirn wie ein Nudelsieb." Dass er auch jemand anderen vorgeschlagen hat, komme in 108 Seiten Strafantrag zudem nicht vor, beklagte Kurz. „Ich habe mein Jus-Studium zwar nicht abgeschlossen, aber eines habe ich mir mitgenommen: Vor dem Gesetz sind alle gleich. Ich will nicht jammern, das ist auch gar nicht mein Naturell“, so Kurz, der seine Sozialisierung in Wien und sein ehrenamtliches Engagement betonte. „Ich komme aus keiner Königsfamilie.“

Der erste Verhandlungstag am Mittwoch war hauptsächlich geprägt von Plädoyers der Ankläger sowie der Staatsanwälte. Außerdem kam es zu einer ersten Entscheidung: Die ebenfalls wegen Falschaussage beschuldigte ehemalige Casinos-Chefin Bettina Glatz-Kremsner nahm das Angebot einer Diversion wahr. Der Prozess gegen Kurz und Bonelli wurde daher ausgeschieden und wird nun gesondert verhandelt.

Fixiert ist nur mehr ein weiterer Termin am Straflandesgericht Wien, Montag, der 23. Oktober. Zeuginnen und Zeugen sind vorerst noch keine geladen - zu deren Befragung werden weitere Verhandlungstermine ab November vonnöten sein.

TT-ePaper jetzt 1 Monat um € 1,- lesen Die Zeitung jederzeit digital abrufen, bereits ab 23 Uhr des Vortags. Mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent

🔴Wir berichten im Liveblog über den Prozess:

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um diesen Inhalt von einem Drittanbieter (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Anzeigen