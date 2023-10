Tiroler Skilegende Heini Messner im Alter von 84 Jahren verstorben

Steinach am Brenner – Als die TT Heinrich „Heini“ Messner anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums des alpinen Ski-Weltcups besuchte, war der Obernberger ganz in seinem Element. „Pro Winter komme ich auf 70 bis 80 Touren“, erzählte Messner, der in Steinach am Brenner quasi hinter seinem Haus die Skitourenwege in Richtung Nösslachjoch wie kein Zweiter kannte.