Bundesheer-Hubschrauber in Oberösterreich ausgebrannt

Wien – Am Donnerstagabend ist in Oberösterreich ein Bundesheer-Hubschrauber im Zuge einer Zwischenlandung verunglückt und ausgebrannt. Die Besatzung konnte die Maschine noch rechtzeitig verlassen, gab das Verteidigungsministeriums bekannt. Laut Polizei erlitt eine Person schwere Verletzungen, fünf weitere Personen wurden demnach leicht verletzt. Laut Bundesheer konnten fünf Soldaten am Abend wieder aus dem Spital entlassen werden.