Schnupfen, Husten, Fieber: Was Eltern tun können, wenn ihr Kind ständig krank ist

Univ.-Prof. Dr. Thomas Müller ist seit 2017 Direktor der Univ.-Klinik für Pädiatrie I in Innsbruck, ihm sind über 200 Mitarbeiter unterstellt. An der Innsbrucker Univ.-Klinik für Pädiatrie I werden jährlich rund 5400 Kinder stationär und 37.400 ambulant behandelt. Müller absolvierte sein Studium sowie seine Facharztausbildung in Innsbruck und habilitierte 2002. Einer der Schwerpunkte der Innsbrucker Univ.-Klinik für Pädiatrie I liegt in der Versorgung krebskranker Kinder aus Westösterreich (Tirol, Vorarlberg und Südtirol). Bis zu 75 Neuerkrankungen werden pro Jahr behandelt.

© Perktold