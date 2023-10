Österreichischer Alpenverein will in zehn Jahren klimaneutral sein

Innsbruck – Natur soll man schützen. Vor allem als Verein, dessen Hauptarbeit draußen passiert. Deshalb hat es sich der Österreichische Alpenverein zur Aufgabe gemacht, bis 2033, also in zehn Jahren, klimaneutral zu sein. Man wolle „als Vorbild vorangehen“, gab ÖAV-Präsident Andreas Ermacora in einer Pressekonferenz am Freitag die Stoßrichtung vor. Der scheidende Vereinschef versprach indes, dass seine Nachfolge „in gute Hände“ gelegt werden wird. Am morgigen Samstag findet im Vorarlberger Rankweil die Jahreshauptversammlung des ÖAV statt, bei der voraussichtlich Gerald Dunkel-Schwarzenberger, aktueller Vizepräsident, zum Präsidenten gewählt wird.