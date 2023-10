Metaller-KV: Dritte Verhandlungsrunde abgebrochen

Nach nur wenigen Stunden wurde die dritte Runde der Metaller-KV abgebrochen. Die Arbeitgebervertreter gaben den Gewerkschaften Schuld für einen „einseitigen“ Abbruch. Ein Drohbrief sorgte heute bereits am Vormittag für Anspannungen.

Wien – Nach dem holprigen Start rund um anonyme Drohungen ist die dritte Runde zum Metaller-KV am Freitagnachmittag rasch wieder abgebrochen worden. Das ging aus einer Aussendung der Arbeitgebervertreter vom Fachverbandes der Metalltechnischen Industrie (FMTI) hervor. Darin gab der FMTI den Gewerkschaften PRO-GE und GPA die Schuld für einen „einseitigen“ Abbruch. Ein Gewerkschaftsvertreter bestätigte den Abbruch auf APA-Anfrage und kündigte eine Reaktion in einer Aussendung an.