Seit elf Runden wartet Kundl auf einen Sieg in der tt.com Regionalliga. Zuletzt tankte man beim 3:3 nach 0:3-Rückstand in Kematen Selbstvertrauen. Telfs schoss am Sonntag Völs mit 5:0 aus dem Stadion. Mit uns seid ihr beim Spiel via Livestream mit dabei!